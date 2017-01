Azul anuncia mais de 200 voos extras de Carnaval e novas rotas temporárias

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras e a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, terão mais de 200 voos extras no Carnaval. A novidade para este ano são as novas rotas temporárias da companhia para o período das festas: Brasília-Salvador, Curitiba-Salvador, Curitiba-Cuiabá e São Paulo (Viracopos)-São Luís. A oferta complementar entra em vigor na segunda quinzena de fevereiro e segue até o começo de março, com pico entre os dias 24 e 1º. Ao todo, a aérea abraçará 35 destinos com frequências adicionais no Carnaval.

Os destinos que mais terão voos extras da Azul serão Salvador, Porto Seguro e Rio de Janeiro, cidades que historicamente recebem um grande volume de turistas para o Carnaval. As operações adicionais em São Paulo (Viracopos), Belo Horizonte e no Recife, centros de distribuição de voos da companhia, permitirão que Clientes de todo o Brasil possam aproveitar o período no lugar que desejarem.

“Este ano traçamos uma estratégia especial para o Carnaval, com voos em rotas que a Azul não opera regularmente e com um prazo maior de oferta. Assim, esperamos atender a toda a demanda prevista para a maior festa popular brasileira e garantir que todos os Clientes possam aproveitar o Carnaval, seja na folia ou no sossego”, explica Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

A relação geral de cidades que receberão voos extras de Carnaval da Azul envolve São Paulo (Viracopos e Guarulhos), Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Presidente Prudente, Teresina, Recife, Porto Velho, Manaus, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Cabo Frio, Natal, Porto Seguro, Fernando de Noronha, Campo Grande, Ilhéus, Brasília, São Luís, Belém, Maceió, Porto Alegre, Goiânia, Vitória da Conquista, Dourados, Juazeiro do Norte, Petrolina, Teixeira de Freitas, Santarém, Três Lagoas, Ipatinga e Montevidéu (Uruguai).

A Azul Viagens tem pacotes para diversos destinos, tanto para quem quer curtir as festas quanto para aqueles que buscam sossego. Para conhecer as opções, acesse www.azulviagens.com.br.

Nos aeroportos com maior movimento no Carnaval, a Azul terá equipes a mais para suprir toda a demanda esperada. Desta forma, a companhia deslocará Tripulantes (como são chamados todos os colaboradores da Azul) de bases com menor oferta de voos para auxiliar as equipes.