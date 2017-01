GOL Linhas Aéreas faz Super Feirão de passagens aéreas neste final de semana

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes lança neste final de semana um Super Feirão de passagens aéreas com bilhetes de volta por R$99 em voos diretos, ou a partir de 4 mil milhas, e R$ 1 59 para voos com conexão.



As tarifas podem ser encontradas até às 8h de segunda-feira, dia 16. Além disso, os assentos GOL+ Conforto podem ser adquiridos pelo preço fixo de R$ 15 o trecho, para qualquer voo no país.





A promoção também inclui viagens internacionais em parceria com a Air France e KLM. O trecho São Paulo (GRU) – Lisboa (LIS), pode ser encontrado a partir de 6x R$ 373,93, ou à vista R$ 2.243,58.

Os bilhetes promocionais são para viagens realizadas no período de 1º de fevereiro até 30 de abril. A promoção é válida para passagens de ida e volta, com estadia mínima de 3 noites ou um sábado.

Os clientes da GOL podem encontrar as tarifas promocionais pelo site (www.voegol.com.br), agentes de viagem e lojas Voe GOL. Mais informações e o regulamento completo da promoção podem ser acessados no site da companhia.