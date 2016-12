Rússia encontra destroços do avião militar que caiu neste domingo

Vários destroços da aeronave russa Tupolev-155, que caiu no mar Negro com 92 pessoas a bordo neste domingo (25), foram encontrados nesta segunda-feira (26), de acordo com o Ministério Russo de Emergência.

Em torno de 150 fragmentos foram localizados a 27 metros de profundidade, a cerca de mil milhas da costa, segundo Rimma Thernova, porta-voz da equipe de resgate baseada na estação balneária de Sotchi, um resort russo no Mar Negro. As informações são da Rádio França Internacional.

Também já foram localizados onze corpos, de acordo com o Ministério da Defesa do país. As operações de busca envolvem 32 navios, cinco helicópteros, um avião e drones. Além disso, 80 mergulhadores foram enviados à área do acidente e 100 serão enviados em breve.

O avião militar russo caiu pouco depois da decolagem em Sotchi. A aeronave ia para Síria. As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas os investigadores já afast