Voos de Guarulhos atrasam por causa de pane no avião que transportava Aécio

Os voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tiveram atraso de cerca de 15% em relação ao total de operações realizadas desde a zero hora até as 14h de hoje (10). Entre os voos nacionais e internacionais foram contabilizadas 176 chegadas das quais 26 atrasaram e duas tiveram cancelamento. Já o número de partidas alcançou 160, com 24 atrasos e nenhum cancelamento.

Segundo a concessionária GRU Airport, que administra o terminal, os atrasos acima da média foram consequência do fechamento de uma das pistas entre as 22h30 de ontem (9) e as 9h de hoje (10), onde ocorreu o pouso de emergência da aeronave que transportava o senador Aécio Neves, de Brasília para São Paulo.

O avião contratado pelo PSDB, que pertence à empresa Líder Aviação, sofreu uma pane no trem de pouso. Aécio Neves e dois tripulantes que ocupavam a aeronave não ficaram feridos.