Beto Barbosa é detido após se envolver em confusão

Beto Barbosa, conhecido como o Rei da Lambada, foi detido na manhã desta sexta-feira, dia 27, após se envolver em uma confusão com um segurança de um supermercado em Fortaleza, no Ceará.Em um vídeo divulgado no YouTube, o cantor aparece algemado no 2º Distrito Policial, localizado no bairro Meireles, enquanto aguarda para prestar depoimento. "Eu não sou bandido para ser algemado. Eu não fiz nada. O que eu fiz para ser algemado?", questiona a todo o momento na gravação.Segundo o site Tribuna do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão do músico por meio de um comunicado. "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informa que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada para uma ocorrência envolvendo o cantor Beto Barbosa. O artista se desentendeu com o segurança de um supermercado localizado na Praia de Iracema. Ambas as partes foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial para esclarecimentos sobre o fato. O caso ocorreu por volta de 8h20min desta manhã (27)", diz a nota.