Caminhão invade escola e deixa 17 crianças feridas no Rio de Janeiro

Reprodução/WhatsApp

Dezessete alunos ficaram feridos sem gravidade após um caminhão atingir a Escola Municipal Deputado Claudio Moacyr de Azevedo, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na manhã desta segunda-feira (6).



Segundo a prefeitura, os estudantes entre 12 e 14 anos passam bem e estão sendo atendidos no pronto socorro da cidade. As aulas na escola foram suspensas esta semana.

De acordo com a prefeitura, o motorista do caminhão que transportava tijolos perdeu o controle do veículo e atingiu duas salas de aula. Ele teve ferimentos leves.



O ajudante do motorista ficou preso nas ferragens, mas já foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a prefeitura, o ajudante teve fratura exposta da tíbia e fratura no quadril, está com quadro estável e foi encaminhado para o Hospital Regional de Araruama.