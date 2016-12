Chanceler José Serra recebe alta após cirurgia na coluna

O ministro José Serra, das Relações Exteriores, recebeu alta hospitalar no fim da tarde de ontem (24), após realizar uma cirurgia na coluna cervical na segunda-feira (19). Ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 18, apresentando “instabilidade segmentar vertebral e estenose foraminal”.

O último boletim médico divulgado pelo hospital, às 18h30 de ontem, diz que “o paciente foi submetido a uma cirurgia de descompressão e artrodese da coluna cervical (C4-C5) por técnica minimamente invasiva no dia 19/12, com boa evolução pós-operatória e melhora importante do quadro de dor prévia à cirurgia”.

Serra, por meio de redes sociais, tem informado sobre seu estado de saúde. “Hoje, no final da tarde, recebi alta do hospital Sírio-Libanês, onde fiz uma cirurgia da coluna cervical. Sigo em fase de recuperação", explicou. Dias antes, ele publicou: “estive ausente do Twitter nos últimos dias devido a uma cirurgia que fiz na coluna cervical. A intervenção foi bem-sucedida e estou bem”.