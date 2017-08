Duas crianças e 13 adultos são identificados entre as vítimas de naufrágio na Bahia

Xando Pereira/Agência A Tarde Embarcação Cavalo Marinho naufragou na manhã de quinta-feira, próximo à Ilha de Itaparica, na localidade de Mar Grande, na Bahia.

Os nomes de 15 vítimas - duas crianças, dez mulheres e 3 homens - do total de 18 confirmadas após o naufrágio de uma embarcação na Bahia foram divulgados até a madrugada desta sexta-feira (25). (Veja a lista abaixo) As duas crianças mortas são um bebê de seis meses, que não resistiu após tentativas de reanimação em uma ambulância, e um menino de dois anos, encontrado junto aos corpos da mãe e da avó.



Além dos dez nomes divulgados ao final do dia pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Prefeitura do município de Vera Cruz e familiares de vítimas confirmaram os de mais cinco pessoas. Os outros três corpos ainda não tiveram identificação divulgada.



Estima-se que o total de vítimas fatais possa aumentar durante esta sexta-feira, com a retomada das buscas a partir do amanhecer no Mar Grande, entre a Ilha de Itaparica e Salvador. O coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador, Ivan Paiva, admitiu que é improvável que alguém ainda seja resgatado com vida.







O barco virou por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira, poucos minutos após iniciar o trajeto, enquanto chovia e ventava forte na região. O número de desaparecidos é desconhecido até o momento. Do total de 124 pessoas que estavam na embarcação - entre elas 4 tripulantes e 4 policiais militares -, as autoridades informaram que 89 foram resgatadas com vida e atendidas na rede de saúde da região. Não há informações sobre feridos em estado grave.



A lancha Cavalo Marinho I era uma das mais antigas operadas no local, segundo os relatos, embora a empresa responsável tenha informado que os requisitos de segurança estavam em dia. O Ministério Público da Bahia ressaltou que já havia alertado para o risco de acidentes na travessia. O naufrágio na Bahia é o segundo registrado em menos de 48 horas no Brasil, após acidente que deixou ao menos 21 mortos no Pará.



As vítimas identificadas até agora:



Antônio de Jesus Souza

Davi Martins, de 6 meses

Darlan Queiroz Reis Julião, de 2 anos

Dulcelina Machado dos Santos, avó de Darlan

Dulciana dos Santos Queiroz, mãe de Darlan

Isnaildes de Oliveira, servidora do TJ-BA

Ivanilde Gomes da Silva

Laís Pita Trindade

Lindinalva Moreira da Silva

Lucas de Roudeiros Leão

Rita dos Santos

Rosemeire Novaes Carneiro da Costa

Sandra Lima dos Santos

Tais Medeiros Ramos de Sales

Thiago Henrique de Melo Muniz Barreto, agente penitenciário do Estado