Encontrado mais um corpo de vítima de acidente marítimo na Bahia

O Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, confirmou que o corpo encontrado no fim da tarde de domingo (27), no mar, é de mais uma vítima do acidente marítimo que ocorreu na manhã da última quinta-feira (24), durante travessia entre Mar Grande e Salvador. O corpo é de Salvador Souza Santos, de 68 anos, cuja família havia relatado desaparecimento desde o dia do acidente.

Com a confirmação de mais uma vítima, o número oficial de mortos sobe para 19 e os órgãos de resgate devem trabalhar na busca por mais um corpo, porque familiares notificaram o desaparecimento das duas pessoas, até o momento.

O corpo de Salvador Souza Santos foi encontrado a sete quilômetros (km) de distância do local do acidente. No entanto, estava dentro do perímetro de busca dos agentes de resgate, que é de 25 km. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, após ser levado para o IML de Santo Antônio de Jesus, a família reconheceu o cadáver e uma comparação da impressão digital confirmou a identidade da vítima.

A Marinha autorizou o retorno das travessias entre Mar Grande e Salvador, a partir de hoje (28), no entanto, um protesto de moradores da ilha e parentes das vítimas impediu o retorno do serviço. Eles pediram à população que não realizassem a travessia no mesmo tipo de embarcação do acidente, alegando falta de segurança. Mesmo com o fim do protesto, a travessia continua suspensa, sem previsão de retorno.