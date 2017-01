FAB encontra gravador do avião onde estava Teori Zavascki

Arquivo

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, nesta sexta-feira (20), que encontrou e retirou do mar o gravador de voz do avião de pequeno porte que caiu em Paraty (RJ) com quatro pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Todos os cinco ocupantes da aeronave morreram.



O aparelho, considerado peça fundamental na investigação do acidente, será levado para a sede do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa) em Brasília.



Os técnicos da FAB que estão no local do acidente ainda vão avaliar os destroços da aeronave para saber quais peças serão levadas para a perícia.



Além da Aeronáutica, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal também investigam o caso. O resultado das investigações, sem prazo de conclusão, será publicado no site do Cenipa.