Festas de fim de ano podem enfatizar o sentimento de melancolia

Nesta época de confraternização, as famílias costumam se reunir, comemorar as vitórias e começar a planejar o ano que virá. Mas, esse momento de alegria não é unânime e algumas pessoas, ao fazer um balanço de conquistas e perdas, podem sentir frustração, desânimo e, até mesmo, desencadear um quadro de tristeza profunda que pode culminar em uma fase depressiva.

O que ocorre é que algumas pessoas podem observar a passagem do ano e sentem-se tristes ou insatisfeitas com o progresso e ganhos durante o ano. Essa insatisfação pode ser vista pelo sujeito como um “fracasso”, gerando baixa autoestima e, junto a isso, o surgimento de uma depressão. É importante lembrar que não se pode considerar qualquer tristeza como depressão. A tristeza é um sentimento normal para qualquer pessoa, e a depressão é um transtorno de humor, que gera prejuízos ao psíquico e ao comportamento do indivíduo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 120 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo e, por ano, 850 mil pessoas com depressão em seu estágio mais grave cometem suicídio. Segundo a OMS, só no Brasil são 17 milhões de casos e, em todo o mundo, essa é a doença mais incapacitante, sendo a primeira até 2020.

Mas, para quem perdeu um parente recentemente ou, por algum outro motivo, terá de passar esse período sem a presença do familiar, o momento pode se transformar em uma tristeza maior. Embora as pessoas associem o luto diretamente à morte, para a psicologia, ele é desencadeado por qualquer ruptura emocional forte, seja a perda de alguém querido, um divórcio ou um amigo que foi morar longe. O processo é dividido em cinco fases e todas as pessoas irão apresentar pelo menos duas delas: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação.

“Para um pessoa que está passando por esta situação, é importante se respeitar, viver esse momento, mas com cuidado para não transformar o Natal em uma época apenas triste”, orienta a psicóloga especialista em luto do Grupo Vila, Mariana Simonetti. É importante que a pessoa enlutada encontre sua própria maneira para lidar com ausência: reproduzir algo que aquela pessoa querida costumava fazer no Natal, olhar fotos ou compartilhar lembranças com familiares e amigos.

A terapia exerce o papel fundamental, por oferecer suporte e auxílio para o paciente superar a dor, mostrando-se como uma ferramenta de reorganização psicológica. Com ela, é possível encontrar sua própria maneira de lidar com os sentimentos, muitas vezes novos e conflitantes e compreender que não há certo ou errado na maneira em como se vive ou expressa a dor.

Pessoas próximas são pontos de apoio importantes para quem está vivenciando o luto. “É necessário que a pessoa enlutada sinta que seu ente querido não foi esquecido nesse ambiente festivo, pois isso é o que muitas vezes incomoda o enlutado”, explica Mariana.