Filho de Teori relatou ameaças: 'Vocês sabem onde procurar'

FD/Brasília Teori Zavascki era relator da Lava Jato no STF e já tinha começado a trabalhar na homologação da delação da Odebrecht.

Filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo nesta quinta-feira (19), Francisco Prehn Zavascki chegou a escrever em seu perfil no Facebook um post sobre possíveis ameaças contra sua família.

Zavascki era relator dos processos ligados à Operação Lava Jato no STF e já tinha começado a trabalhar na homologação da delação premiada de 77 executivos da empreiteira Odebrecht. Os casos que estavam em suas mãos envolviam algumas das mais altas figuras da República e os principais partidos do país.

"É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil que não há, isto é, que criminosos do pior tipo (conforme o MPF afirma) simplesmente resolveram se submeter à lei! Acredito que a Lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar...! Fica o recado!", escreveu Francisco em seu Facebook.

Publicada em maio de 2016, a mensagem foi apagada pouco depois do acidente desta quinta, mas acabou recuperada pelo site do jornal "Extra", do Rio de Janeiro. Segundo o diário, Teori chegou a comentar sobre as supostas ameaças no ano passado, dizendo à "EBC" que não havia recebido "nada sério".