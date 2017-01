José Agripino lamenta morte de Teori Zavascki

O senador José Agripino Maia, presidente nacional do Democratas, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, na tarde desta quinta-feira (19), em acidente aéreo na região de Paraty (RJ).

"A Suprema Corte perde uma referência que o Brasil vê como modelo de equilíbrio e saber jurídico. À família, meus mais sentidos votos de pesar", escreveu Agripino nas redes sociais.