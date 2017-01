Juízes federais cobram investigação da queda do avião

O juiz federal Roberto Veloso, presidente da Ajufe, divulgou hoje (19) nota em que diz estar consternado "com a prematura morte" de Teori Zavascki e cobrou investigação sobre a queda do avião.

Ministro do STF, relator da Lava Jato no Supremo, morreu em acidente aéreo na região de Paraty, no Rio de Janeiro.

Nota do magistrado:

"Os juízes federais brasileiros estão consternados com a prematura morte do ministro Teori Zavascki. O Supremo Tribunal Federal e o Brasil perdem um magistrado culto, sério, honesto e cumpridor de seus deveres. Diante das altas responsabilidades a ele atribuídas, em especial a condução dos processos da Lava Jato no STF, é imprescindível a investigação das circunstâncias nas quais ocorreu a queda do avião em que viajava", disse Veloso.