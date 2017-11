Nomeação de Segóvia para comando da PF é publicada no Diário Oficial

Divulgação/PF Em foto divulgada pela Polícia Federal, Fernando Segóvia cumprimenta seu antecessor, Leandro Daiello.

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (9), traz publicada a nomeação de Fernando Queiroz Segóvia Oliveira para exercer o cargo de diretor-geral do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



O anúncio de Segóvia para o comando da PF foi feito nesta quarta-feira (8), pelo governo de Michel Temer. Ele assumirá o posto em substituição a Leandro Daiello, que estava à frente do órgão desde 2011. A informação da troca da chefia da PF foi antecipada pela colunista do Estado Eliane Cantanhêde e confirmada pelo governo federal logo depois.

A posse do novo diretor-geral está marcada para o próximo dia 20. Segóvia é delegado de carreira e formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), com 22 anos de profissão. Foi superintendente regional da Polícia Federal no Maranhão e adido policial na República da África do Sul.



A exoneração de Daiello, que dirigiu a instituição durante seis anos e dez meses, também está publicada na edição de hoje do DOU. Sob a gestão de Daiello, a PF protagonizou as maiores operações de combate à corrupção e a malfeitos em administrações públicas do País, como a Lava Jato, Acrônimo, Zelotes, Calicute e Ararath.