Novo diretor-geral da Polícia Federal toma posse hoje

O delegado Fernando Segóvia toma posse hoje (20) como novo diretor-geral da Polícia Federal (PF). A solenidade será às 10h30, no Ministério da Justiça. O presidente Michel Temer deve participar da cerimônia junto com ministros e parlamentares. Segovia substituirá o atual diretor-geral, Leandro Daiello.



Formado em direito pela Universidade de Brasília UnB), Segóvia está há 22 anos na Polícia Federal. Foi superintendente regional no Maranhão e adido policial na África do Sul. Em boa parte de sua carreira, exerceu funções de inteligência nas fronteiras do Brasil.

Leandro Daiello estava no cargo desde 2011, nomeado na gestão do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e já havia manifestado interesse em deixar o cargo.