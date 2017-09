Professora é morta estrangulada em aula de catequese no RS

Segundo o delegado Luis Fernando Nunes da Silva, que comanda a investigação do caso, um homem que usava capacete com viseira invadiu a sala por volta das 19h30 e levou Elaine até um banheiro, onde a enforcou e a assassinou. No local havia três alunas, que foram amordaçadas e algemadas. Elas conseguiram fazer barulho e foram ouvidas pela vizinhança, que foi ao local e chamou a polícia e a Brigada Militar da cidade, que tem 50 mil habitantes.

As testemunhas relatam que o assassino chegou ao local anunciando um assalto e pediu a chave do carro. Logo depois teria começado a amarrar as quatro mulheres, afirmando que era motivado por vingança, pois Elaine teria feito mal a seu irmão.

O delegado Silva, por enquanto, não descarta nenhuma hipótese para o crime. "A vítima era casada e tinha um filho de 19 anos. Era conhecida na região e não tinha inimigos".

O assassino fugiu e não foi localizado até agora. A Capela Nossa Senhora Auxiliadora foi isolada, e Silva afirma que direcionou todos os recursos para a investigação do caso.