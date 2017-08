Retomada buscas por duas vítimas do naufrágio em Salvador

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia informou hoje (26) que as buscas pelas vítimas do acidente com a lancha Cavalo Marinho I, na última quinta-feira (24) foram retomadas neste sábado. Segundo o órgão, nada foi encontrado durante todo o período de buscas de ontem (25), quando agentes de resgate continuaram procurando corpos ou sobreviventes.

A partir de informações de familiares, a SSP considera que duas pessoas ainda estão desaparecidas e o principal objetivo das buscas é a localização desses corpos. Policiais Militares, em Itaparica, continuam em contato com moradores da localidade. Segundo os parentes, as possíveis vítimas costumavam embarcar no horário em que a lancha saiu de Mar Grande.

Devido aos relatos, os grupos de buscas trabalham, oficialmente, com dois desaparecidos. A SSP informou, ainda, que não há um prazo estipulado para o fim das buscas. No entanto, ao considerar a possibilidade da morte das duas vítimas, os corpos podem retornar à superfície até este domingo, quando as buscas serão retomadas.

Depoimentos

A Polícia Civil da Bahia já havia informado sobre a abertura de inquérito policial, para apurar possíveis causas do acidente e, desde o ocorrido, vinte sobreviventes já foram ouvidos pelos responsáveis da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz. Entre os depoentes , foram ouvidos passageiros e também tripulantes.

Além das pessoas que estavam na embarcação no momento do acidente, a Polícia Civil já informou a intimação dos proprietários da empresa responsável pela lancha que virou, que devem ser ouvidos na próxima semana. No entanto, já foi adiantado pelo delegado responsável pelos depoimentos, Ricardo Amorim, que não há indícios de superlotação na embarcação. Além disso, ele pede que todas as pessoas que estavam no acidente compareçam à delegacia de Vera Cruz, para prestar depoimento.