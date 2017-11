Secretário Nacional de Justiça pede demissão e número 2 da PF assume cargo

Divulgação/PF Delegado Rogério Galloro, que era o mais cotado para assumir a PF, será o novo secretário Nacional de Justiça.

Ainda de acordo com o ministro, o delegado Rogério Galloro, atual diretor executivo da PF, será o novo Secretário Nacional de Justiça. Ele era um dos cotados para substituir o delegado Leandro Daiello na direção-geral da PF, mas foi preterido por Fernando Segóvia, anunciado ontem pelo presidente Michel Temer.Segundo Torquato, a "substituição não tem qualquer relação com a troca da PF". Embora Segóvia não tenha sido uma indicação sua para o cargo, o ministro negou ter ficado contrariado com a escolha. Torquato defendia o nome de Galloro, que também acaba de ser escolhido para integrar o Comitê Executivo da Interpol."Fiquei surpreso com a interpretação da a minha nota, em que digo o óbvio. Quem nomeia é o presidente da República, a decisão final é sempre dele", disse ao Estado.PERFIL. Além de Torquato, o nome de Galloro para chefiar a PF era defendido pelo antecessor, Leandro Daiello. Ele ingressou na PF em 1995. Com mais de 22 anos de carreira, o delegado já ocupou postos estratégicos na instituição.Entre abril de 2011 e junho de 2013 foi adido da PF nos Estados Unidos. Ele também foi superintendente regional em Goiás (outubro 2007/janeiro 2009).