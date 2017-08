Soldado do Exército é preso por vazar informações sobre operação no Rio

Wilton Júnior Operação deflagrada nesta segunda por agentes de segurança e militares das Forças Armadas acontece em comunidades do Rio.

Um recruta do Exército foi preso na manhã desta segunda-feira (21), sob suspeita de vazar informações sobre as megaoperações das Forças de Segurança no Rio de Janeiro. Mateus Ferreira Lopes, de 19 anos, foi detido no Batalhão de Jurujuba, em Niterói, na Região Metropolitana, onde serve.





De acordo com o Porta-Voz do Comando Militar Leste, coronel Roberto Itamar, a prisão foi pedida no sábado (19). O soldado estava sendo monitorado nos últimos dias. Segundo Itamar, o recruta, que entrou para o Exército neste ano, está prestando depoimento na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio.

A prisão aconteceu durante a operação deflagrada nesta segunda por agentes de segurança e militares das Forças Armadas em comunidades do Rio: Jacarezinho, Alemão, Manguinhos, Mandela, Bandeira Dois, Parque Arará e no Condomínio Morar Carioca, na zona norte da cidade.

Algumas ruas estão interditadas, e os espaços aéreos estão controlados com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

A todo momento chegam homens conduzidos por equipes policiais na Cidade da Polícia. A Secretaria de Segurança informou que só divulgará o balanço parcial dos presos da operação às 11h.