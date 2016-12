União bloqueia hoje mais R$ 128 milhões de verbas do estado do Rio

O governo fluminense anunciou que a União fará um novo bloqueio, de R$ 128 milhões, nas contas do Tesouro Estadual. O bloqueio foi feito devido ao não pagamento de uma dívida com o governo federal, de acordo com o próprio governo estadual. Desde 5 de novembro, os valores bloqueados chegam a R$ 525 milhões.

Por causa do bloqueio, o estado informou que não conseguirá pagar as duas primeiras parcelas dos salários de novembro daqueles servidores que não receberam os vencimentos integrais. Essas parcelas tinham pagamento previsto para os dias 23 e 29 deste mês. Mais de 40% da folha salarial deve ser afetada.

De acordo com o governo fluminense, os R$ 525 milhões seriam suficientes para quitar um quarto da folha líquida de novembro, que é R$ 2 bilhões. Um novo calendário deverá ser divulgado pelo governo do estado até a próxima segunda-feira (26).