Zagueiro Neto recebe alta e passará o Natal em casa

O zagueiro Neto recebeu hoje (22) alta médica no hospital Unimed, em Chapecó, Santa Catarina. Ao deixar o apartamento e antes de ir para casa, onde passará as festas de fim de ano, o jogador abraçou e cumprimentou o público que o aguardava do lado de fora.

Neto é um dos seis sobreviventes do acidente com o avião da Lamia, que caiu no dia 29 de novembro na Colômbia. Na ocasião, 71 pessoas que estavam a bordo morreram, entre elas, o piloto, jogadores e dirigentes da Chapecoense e jornalistas.

Em declaração à imprensa hoje, Neto disse não se lembrar do acidente e agradeceu a todos os que oraram por ele. “Estou feliz por estar vivo, mas muito triste pela perda dos amigos”, confessou.

"Queria agradecer a Deus e a todos os que lutaram comigo. Ainda está caindo a ficha. Deus permitiu que eu estivesse vivo. Obrigado a todos por tudo que fizeram por mim", disse Neto.

Durante a entrevista, a médica Carolina Fonzi também falou sobre o estado de saúde do goleiro Jackson Follmann, único dos sobreviventes brasileiros que continua hospitalizado. “A recuperação pós-hospitalar dele também vai incluir uma adaptação de prótese”, disse. Follmann teve parte da perna direita amputada após o acidente.

Segundo a médica, a internação do goleiro será mais prolongada e ainda não há previsão de alta.