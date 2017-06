Acompanhe ao vivo a votação da reforma trabalhista na comissão do Senado

Marcos Oliveira/Agência Senado Previsão é que a passagem do texto pelas comissões se encerre no dia 28, com a votação na CCJ.

Começou na manhã desta terça-feira (20) no Senado a reunião da Comissão Assuntos Sociais (CAS) que pretende votar a reforma trabalhista (PLC 38/2017). Pelo acordo firmado, os parlamentares terão, no total, pelo menos uma hora e meia para se manifestar sobre a matéria antes da votação. Após essa fase, cada líder de partido terá cinco minutos para orientar a bancada. A pedido da oposição, a votação será nominal.

Um dia depois da votação na CAS, Romero Jucá (PMDB-RR) deve ler seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A previsão é que a passagem pelas comissões se encerre no dia 28, com a votação na CCJ. A partir daí, o PLC 38/2017 estará pronto para análise no Plenário.

O eixo da reforma trabalhista é a prevalência do negociado sobre o legislado, com reforço aos acordos coletivos e novo enfoque nas negociações individuais entre patrão e empregado em vários pontos, como o acúmulo e uso de banco de horas, horas extras, compensação de jornada e horários de descanso para a mulher.

