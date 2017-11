Operação de combate o tráfico de drogas termina com bandido morto em Alto do Rodrigues

Divulgação/PC Policiais conseguiram prender um suspeito conhecido por Manoel de Xandu, pelo crime de tráfico de drogas.

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Macau, com apoio da Delegacia de Assú e do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, deflagraram na manhã desta terça-feira (14) a Operação República, na cidade de Alto do Rodrigues. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e de prisão.

Durante a operação, os policiais conseguiram prender um suspeito conhecido por Manoel de Xandu, pelo crime de tráfico de drogas. Também foram apreendidas armas e drogas.

“No momento do cumprimento dos mandados de prisões, Josenilson Monteiro da Rocha, que era o chefe do tráfico na região, agrediu os policiais e houve um confronto armado. Josenilson foi alvejado durante a troca de tiros, socorrido, mas veio a óbito”, detalhou o delegado regional de Macau, Thiago Batista.