'Temos colaboração extraordinária do Congresso para recuperar o Brasil', diz Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) destacou nesta quarta-feira (15), a colaboração que classificou como “extraordinária” do Congresso às agendas de seu governo, num momento em que a reforma da Previdência é negociada com parlamentares. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou o que considera uma tentativa de deixar a responsabilidade pela aprovação com o Congresso. "Empurrar a responsabilidade da Previdência para o Congresso não ajuda", afirmou Maia.



Na visita que faz a Itu, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, feriado da Proclamação da República, o presidente citou a harmonia e o diálogo entre os Poderes como princípios republicanos que, segundo ele, foram “colocados em ação” desde o primeiro dia de seu governo.



“Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a tendência é caminhar ao autoritarismo e para certa centralização”, comentou o peemedebista, após realçar a aliança do governo com o Legislativo. “Temos uma colaboração extraordinária com o Congresso Nacional”, afirmou Temer. O presidente comentou que o governo também dialoga com a sociedade ao citar a interlocução com empregadores e centrais sindicais na reforma trabalhista que entrou em vigor no sábado.