Carnaval: último dia para vacina contra febre amarela

Se você vai viajar no Carnaval para uma área com recomendação de vacinação contra a febre amarela, atenção: esta quarta é o último dia para se vacinar contra a doença. Isso porque ela deve ser tomada com dez dias de antecedência à viagem.



Além das áreas permanentes de recomendação para vacinação, o Ministério da Saúde colocou algumas cidades no sul da Bahia, no Espírito Santo e no norte do Rio como regiões com orientação temporária para imunização contra a doença.

Mas não é só quem vai para áreas sob risco que precisa tomar a dose ou tirar o certificado de vacinação. Mais de 150 países, a maioria na América do Sul e Central, África e Ásia, exigem a vacinação de brasileiros.