Hemonorte realiza campanha para doação de sangue no carnaval

Comemore o carnaval com o Hemonorte e faça parte do bloco da solidariedade. Com a proximidade do período carnavalesco, o Hemocentro do RN lança na próxima terça-feira (21), às 10h, a campanha do carnaval, “Hemofolia 2017- No batuque do coração faça sua doação”.

A iniciativa visa conscientizar as pessoas a doarem sangue antes do carnaval e reforçar o estoque para os dias de folia. A meta é manter um estoque de mil bolsas de sangue/dia, para atender a qualquer eventualidade durante o período de folia.

Podem doar as pessoas que tem entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos de idade precisam de consentimento do responsável legal); ser saudável; pesar acima de 50 kg; ter dormido 6 horas na noite anterior; evitar alimentos gordurosos antes da doação; não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e apresentar um documento oficial com foto.

O Hemonorte funciona na avenida Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol, (próximo ao Parque das Dunas/Bosque dos Namorados) – de segunda a sábado, das 7h às 18h e conta com uma unidade fixa de coleta de sangue na Zona Norte, que está localizada na Biblioteca Américo de Oliveira (Av. Itapetinga,1430, Conjunto Santarém), que funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

Quem estiver no interior do Estado pode procurar a unidade de coleta mais próxima. O Hemocentro tem unidades em:

Mossoró (R. Projetada, s/n. Bairro Aeroporto – Ao lado do Hospital Tarcísio Maia) que atende de segunda a sábado, das 7h às 18h

Caicó (R. Renato Dantas, 455. Centro), de segunda a sábado, das 7h às 18h

Currais Novos (R. Carnaúbas dos Dantas, 150. Bairro JK), de segunda a sábado, das 7h às 18h

Pau dos Ferros (BR 405 - km 03, nº. 19 – Bairro Arizona – ao lado do Hospital regional), de segunda a sábado, das 7h às 18h