Prefeitura divulga relação de artistas selecionados para o Carnaval Multicultural

Canindé Soares

A Prefeitura do Natal publicou na edição de hoje (16) do Diário Oficial do Município (DOM), a relação de atrações musicais (palco e Virada Carnavalesca) selecionadas pelo Edital Carnaval Multicultural 2017. A relação está no www.natal.rn.gov.br e também no www.blogdafuncarte.com.br.



A chamada pública elaborada e lançada pela Prefeitura do Natal selecionou 24 atrações musicais (intérpretes, Bandas e Grupos) para serem distribuídas pelos Polos do Carnaval e mais dez atrações para a Virada Carnavalesca, a ser realizada na avenida Erivan França.



As atrações de palco serão distribuídas pelo Polos: Ponta Negra, Centro Histórico, Atheneu, Rocas, Redinha e Virada. Os inscritos passaram pelos processos previstos no edital, que vão desde habilitação e avaliação até a final convocação. Os cachês previstos no edital vão de R$ 5 mil para atrações musicais e R$ 2.500 e R$ 1.200 para mcs e djs na Virada.



As atrações de palco representam a pluralidade da música potiguar. Diversos ritmos, estilos e tendências estarão sendo apreciados pelo público. Em todos os Polos de Carnaval promovido pela Prefeitura do Natal haverá atrações potiguares nos palcos, no chão arrastando a multidão, com bandas de frevo, blocos e troças. A exemplo dos demais editais, há o prazo de 48 horas para recursos.



Chamada Pública Nº 003/2017 - Seleção de Atrações Musicais, (Intérpretes, Bandas e Grupos) para composição da Programação do Carnaval Multicultural de Natal 2017:

