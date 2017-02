Prefeitura do Natal alerta que festas realizadas em áreas públicas devem ter livre acesso

Com a chegada de uma das festas mais populares do Brasil, o Carnaval, a Prefeitura do Natal alerta que a Licença de Uso do Espaço Público (LUEP) expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) para realização de eventos em áreas públicas, não concede aos promotores da festa o direito de cercar e obstruir o acesso de pessoas ao espaço público.

A secretaria também chama atenção aos proprietários de bares e restaurantes, que porventura venham a obter uma licença para colocar mesas e cadeiras em ambientes públicos, tipo ruas e calçadas, sobre estes equipamentos não será permitida a cobrança por parte dos proprietários para utilização das mesmas.

Todas essas questões já são de conhecimento público, e, para garantir que todos tenham acesso aos eventos realizados em áreas públicas de forma saudável, a Semurb reitera o seu compromisso com a cidade, de preservar seus espaços e garantir o uso racional, bem como, evitar penalizações aos empreendedores.

É importante ressaltar que os organizadores de festas devem observar as condicionantes estabelecidas na LUEP, e que o seu descumprimento poderá levar a invalidação da mesma e a penalidades previstas em lei, inclusive o final do evento.