Troça do Peru inicia a venda dos abadás para seus 8 anos de folia

A Troça do Peru, bloco que sai no domingo de carnaval na praia de Pirangi, litoral sul do Rio Grande do Norte, iniciou a venda dos abadás para o Reinado de Momo. As camisas custam R$ 80 e dão direito a bebida free (cerveja, caipirinha, refrigerante e água mineral, além de um porta lata de isopor).

Este ano o bloco fará concentração a partir das 16h30 no bar Amarelinho na rua principal de Pirangi e sai às 17h com encerramento próximo ao Condomínio Porto Brasil.



A banda de frevo começa a tocar a partir de 16h30 e só encerra às 19h30. Preparem suas fantasias e seus adereços que a Troça vem aí!

Quem se interessar em comprar o abadá pode fazê-lo através dos WhatsApp abaixo: