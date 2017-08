Abastecimento de água em Nísia Floresta será suspenso nesta quinta-feira

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio grande do Norte (Caern) informou nesta quarta-feira (30) que o abastecimento de água no município de Nísia floresta, na região metropolitana, será interrompido durante todo o dia desta quinta-feira (31).

De acordo com a Caern, a interrupção do sistema irá ocorrer para que as equipes da companhia realizem o conserto de vazamentos nas comunidades de Porto e Tororomba.



Ainda segundo a Caern, a previsão é que o fornecimento volte à normalidade às 18h.