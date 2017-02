Acesso a Nova Descoberta pela lateral do Viaduto do 4º Centenário é fechado para obras de saneamento

A partir desta quarta-feira (1º), duas linhas de ônibus que atendem ao bairro de Nova Descoberta, na zona Sul da capital, sofrerão alterações de itinerário por causa das obras de saneamento básico realizada pela Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN). A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).As mudanças, de acordo com o inspetor Carlos Eugênio Barbosa – chefe de Intervenção Viária do órgão –, ocorrem no acesso da Marginal da BR-101 para Nova Descoberta. “As linhas 48 [Santos Reis/Nova Descoberta, via Alecrim] e 78A/47 [Santarém/Santos Reis/Nova Descoberta, via Praça] entram para o bairro a partir da Marginal da BR-101 ao lado do Viaduto do 4º Centenário, e é este trecho que será fechado. Para entrar em Nova Descoberta, as duas linhas vão seguir para a Av. Sen. Salgado Filho e entrar na Rua Cel. Auris Coelho – na lateral da Igreja Universal – seguindo para a Av. Rui Barbosa e Av. Cel. Norton Chaves, de onde seguem normalmente”, informa o inspetor.Para os motoristas, o ideal é seguir pelo mesmo desvio do ônibus ou pelo Anel Viário da UFRN, onde acessam a Rua Djalma Maranhão e chegam ao bairro. A obra, de acordo com a STTU, deve durar 12 dias. “Pedimos a compreensão da população, já que essa é uma obra necessária para melhoria da infraestrutura da cidade”, ressalta Carlos Eugênio.Em caso de dúvidas os motoristas e usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.