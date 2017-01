Aplicativo gastronômico será lançado nesta quarta-feira em Natal

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) seccional RN e a Fecomercio lançam, nesta quarta-feira (1º), às 8h, em um café da manhã para a imprensa, no salão de eventos da Fecomércio, o “Abrafood”, aplicativo de delivery de comida com os melhores restaurantes de Natal, associados à entidade. A ideia é acompanhar a demanda crescente do segmento de entrega de refeições, que representa um incremento no setor de alimentos e bebidas.

“O Abrafood é uma vantagem extremamente competitiva para os restaurantes e, desta forma, vai refletir também em melhores promoções para os clientes. É uma tendência de mercado, que cresce cada vez mais. Ganha o restaurante e ganha o consumidor”, observa o presidente da Abrasel no RN, Max Fonseca.

Em Natal, 18 restaurantes, de diversos segmentos, já participam do app, oferecendo, pelo menos, um item com 50% de desconto aos clientes. A partir desta quarta-feira (1º), o aplicativo já estará disponível aos clientes, que poderão baixá-lo gratuitamente no celular ou tablet e fazer seus pedidos, desfrutando de benefícios, como a comodidade e a segurança, e também dos descontos.

O App já é sucesso em Curitiba, Florianópolis, Manaus e João Pessoa. O faturamento do segmento de delivery e to go — de entregas e de alimentos retirados no restaurante para viagem — chegou a R$ 9,56 bilhões, em 2016, somando pedidos feitos por telefone, web e app, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com avanço em linha com a inflação.

Como usar o Abrafood

Para utilizar o aplicativo, o usuário deve acessar a loja de aplicativo no celular e fazer download gratuito da ferramenta, procurando por “Abrafood”. Depois, basta fazer um cadastro do perfil e acessá-lo, informar o CEP e o número da residência que deseja receber o pedido. O cliente pode então escolher o restaurante desejado e tem a opção de buscar por promoções, além de filtrar o pedido a partir das suas preferências de pagamento, por exemplo.