Auditório do Centro Administrativo de Parnamirim será inaugurado nesta quarta-feira

A Prefeitura de Parnamirim inaugura nesta quarta-feira (28), às 10h, o auditório do Centro Administrativo Agnelo Alves, na Cohabinal. O evento será um dos últimos atos da gestão do prefeito Maurício Marques, que na ocasião também receberá os cumprimentos de final de ano e levará sua mensagem aos seus colaboradores, funcionários públicos e ao povo de Parnamirim.



O auditório, climatizado, tem capacidade para 110 lugares e conta com sala de operação de áudio e vídeo, projetores multimídia e um hall na entrada com uma galeria dos ex-prefeitos de Parnamirim.