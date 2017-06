Avenida Hermes da Fonseca recebe operação tapa buraco nesta terça-feira

Semov

A avenida Hermes da Fonseca, um dos principais corredores de trânsito da cidade, recebe nesta terça-feira (20), os serviços da operação tapa buraco, da Prefeitura do Natal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (Semov).



Segundo o secretário Tomaz Neto, titular da Semov, as equipes do setor de Conservação estão hoje com aplicação de asfalto em trechos da avenida. “Essa é uma de nossas principais vias de tráfego, recebendo dezenas e dezenas de veículos por minuto. Por isso, o nosso foco nesta semana no local. Na semana passada fizemos o mesmo serviço na Av. Felizardo Moura, no Bairro Nordeste, que também recebe grande fluxo de carros”, explicou o secretário de Obras.



Drenagem

Ainda nesta terça-feira, as equipes estão com manutenção da rede de drenagem em trechos da Av. Romualdo Galvão, em Lagoa Nova, Av. Central, em Cidade Nova, travessa Canteiro de Macedo, em Dix Sept Rodado (desobstrução de galeria), rua Antônio Trigueiro, em Felipe Camarão. “E fechamos o dia com desobstrução de galeria na rua Bela Vista, no bairro de Santos Reis”, finalizou Tomaz Neto.