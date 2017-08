Aves silvestres são resgatadas e três pessoas presas em Cidade da Esperança

A feira livre do bairro de Cidade da Esperança, na zona Oeste da capital, foi alvo no último domingo (20), de uma operação conjunta denominada "Asas da Liberdade", que reuniu a Guarda Municipal do Natal (GMN), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), a Delegacia Especializada na Proteção do Meio Ambiente (Deprema) e a Companhia Independente de Proteção Ambiental (Cipam). Na ocasião, foram resgatadas 49 aves silvestres que estavam sendo comercializadas de maneira ilegal.



Na operação, foram detidas em flagrante e conduzidas a delegacia três pessoas que negociavam as aves na feira livre. Os detidos foram enquadrados na lei federal de crimes ambientais (Lei 9.605/1998) e ainda foram autuados com multa pecuniária no valor de R$ 500 por unidade de pássaro apreendido em sua posse.



“Por mais que façamos o trabalho de fiscalização e a orientação de maneira educativa é comum flagramos pessoas reincidentes nessa modalidade de crime contra o meio ambiente”, comentou a coordenadora do Grupamento de Ação Ambiental da GMN, Francineide Maria.



As aves resgatadas pelos guardas municipais, fiscais ambientais e policiais são das mais variadas espécies. Entre elas estavam presentes golinha, azulão, sibite, galo de campina, tiziu, açum-preto, sabiá-laranjeira, sanhaço bico de veludo, sabiá-barranco, baiano e tico-tico-rei.



Em caso de denúncias envolvendo o comércio ilegal, maus tratos ou confinamento de animais silvestres o cidadão pode informar ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), discando 190. No local, existem equipes que vão direcionar a ocorrência para as viaturas de patrulhamento ostensivo no intuito de inibir delitos dessa natureza.



“Essa prática é danosa ao meio ambiente e é crime, por isso pedimos que as pessoas não mantenham presas, não comprem nem vendam animais silvestres, e se tiverem conhecimento desse tipo de crime denunciem”, solicitou a coordenadora do Gaam/GMN, Francineide Maria.



A operação Asas da Liberdade deve ser continuada e outras feiras livres da capital serão alvos da ação no sentido de evitar o comércio ilegal de aves na capital potiguar. A Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) prevê detenção de seis meses a um ano e multa para quem vende ou expõe a venda, sem a devida permissão legal, aves silvestres.