Bairro do Potengi recebe Mutirão de Graffiti neste sábado

O bairro do Potengi recebe neste sábado (26) mais uma edição do “Mutirão Graffiti”. O evento acontece no lado externo da Escola Municipal Professor Varela Barca, na Rua Serra do Botucatu. Escritores, desenhistas, poetas e artistas de diferentes natureza podem participar gratuitamente. O espaço ficará aberto para contribuições na intervenção artística das 09h às 18h.

O objetivo do evento é divulgar a criação do Selo #GraffitiPotiguar, que age como um coletivo e espaço de convergência para a divulgação da produção visual dos artistas urbanos do Rio Grande do Norte. De acordo com Paulo Victor Azevedo (@Pazciencia420), pesquisador da UFRN, Artista Visual Urbano e um dos organizadores, a intervenção também tem caráter político. “Queremos fortalecer a presença da cultura hip hop nas ruas e protestar contra o projetos de Lei da Câmara dos Vereadores que querem criminalizar essa prática e cultura”.

A programação contará com apresentações de Rap e roda de dança break em um Cypher com Bboys e Bgirls. O Cypher é um “círculo” onde os participantes fazem um revezamento de danças. O objetivo não é saber quem dança melhor, mas uma batalha da paz. Também haverá a ”Batalha do conhecimento”, um desafio de rimas onde os poetas duelam os versos mais criativos em cima de uma batida. Paulo ressalta que discursos racistas, machistas e homofóbicos estão proibidos. A premiação para o (a) vencedor (a) será uma tatuagem no valor de R$ 300,00 e alguns materiais artísticos serão sorteados.

O Mutirão Graffiti tem apoio da loja de material de construção Comercial 2001, Vitrine da Arte, Casa do Serigrafista e Livraria Asa Branca. Para acompanhar o trabalho do coletivo basta seguir o #GraffitiPotiguar nas rede sociais: @GraffitiPotiguar.