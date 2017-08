Batalhão de Choque da PM libera rodovia bloqueada pelo MST

Reprodução/Whatsapp O Batalhão de Choque da Polícia Militar realizou a liberação da BR-404, em Ceará-Mirim, no final da manhã desta terça-feira.

O Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da Polícia Militar realizou no final da manhã desta terça-feira (22) uma intervenção para liberar a BR-406, na altura do distrito de Massaranduba, em Ceará-Mirim. A rodovia estava bloqueada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) desde as primeiras horas da manhã de hoje.

O MST havia fechado as BRs 406 e BR-101 Norte utilizando pneus queimados e pedaços de madeira e galhos. O movimento reclamou de ações despejos de famílias acampadas no Estado e reivindica ações por parte do Governo do Estado para realizar assentamentos.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou negociar a liberação das estradas, mas diante da negativa por parte dos manifestantes, acionou o BPChoque.