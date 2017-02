Bombeiros registram mais de 10 mil ocorrências no primeiro mês da Operação Verão

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte contabiliza resultados positivos no primeiro mês da Operação Verão 2017. Ao longo do mês de janeiro de 2017 foram registradas 10.624 ocorrências no Litoral Potiguar, atendidas pelos militares do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

Entre as principais ocorrências estão orientação ao público (8.199) e advertência ao público (2.379), seguidas de resgate de vítima em meio líquido (30), auxílio ao público (12) e encontro de cadáver (3).

As praias que registraram mais ocorrências são Búzios (3.841), no município de Nísia Floresta, Redinha (2.902), Praia do Meio (2.356), Ponta Negra (842) e a Praia do Meio (540).

O comandante do Grupamento de Busca e Salvamento, capitão Natanael Avelino, explica que a população deve manter a atenção redobrada, principalmente com a aproximação das festas carnavalescas.

“O nosso objetivo é realizar atividades de orientação e prevenção aos banhistas na orla, atividades e resgate, busca e salvamento em meio aquático, e atividades auxiliares de socorros de urgência e atendimento de emergência pré-hospitalar às vítimas em meio líquido, obedecendo aos protocolos de salvamento”, explica o comandante do GBS, capitão Natanael Avelino.

Os militares têm trabalhado de forma preventiva com a sinalização da orla com bandeiras de advertência aos banhistas nos locais com maior fluxo e que apresentem correntes de retorno; distribuição de pulseiras de identificação para crianças, momento em que os guarda-vidas prestam orientações aos pais sobre as condutas de segurança no meio aquático bem como alertá-lo sobre os riscos de acidentes aquáticos caso não haja a devida atenção com as crianças; e a distribuição de folders educativos com dicas de segurança e condutas a serem adotadas para um lazer seguro nas praias, numa linguagem acessível.

Dicas de segurança

Não superestime sua capacidade de nadar. Avalie as consequências de um possível incidente.

Em água doce ou salgada, prefira banhar-se em locais rasos e sem correnteza.

Se notar que está sendo arrastado por uma dessas correntes, mantenha-se calmo e tente acenar ou gritar por socorro enquanto nada transversalmente (para o lado, em vez de para o raso).

Não tente salvar pessoas vítimas de afogamento sem estar habilitado. Neste caso, lance algum objeto que a ajude a vítima a flutuar e acione guarda-vidas ou a emergência pelo telefone 193.

Crianças exigem cuidado redobrado. Não as perca de vista.

Sempre que possível, opte pelo uso do colete salva-vidas ao invés de objetos flutuantes.

Nunca nade após ingerir bebidas alcoólicas, alimentos ou se estiver passando mal ou com frio.

Evite aproximar-se de costões. Ao caminhar sobre as pedras destes ambientes, observe antes se uma onda não poderá atingi-lo e jogá-lo no mar.

Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade. Um acidente pode provocar sequelas irreversíveis.