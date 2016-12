Caern faz alerta para pedidos de religação de água durante o veraneio

Com a chegada do mês de janeiro inicia-se o período de veraneio, com boa parte da população se dirigindo para as praias do litoral potiguar. Como acontece todos os anos, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) mantém estrutura nos escritórios para garantir um bom atendimento. A companhia orienta que os donos de casa de praia que precisarem pedir a religação da água do imóvel, façam isso o quanto antes.



A religação simples do imóvel tem prazo máximo de 72 horas para ser realizada, mas o procedimento só pode ser solicitado no escritório mais próximo ou nas Centrais do Cidadão. O pedido deve ser feito pelo proprietário ou por outra pessoa com uma procuração. A taxa de religação é de R$ 38, cobrada na fatura seguinte ao pedido.



Segundo o assessor comercial da Caern, José Dantas, o ideal é que o proprietário peça o desligamento logo depois do período de veraneio, a fim de evitar custos extras com o imóvel desocupado. O procedimento é feito da mesma forma, também nos escritórios ou Centrais do Cidadão.