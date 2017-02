Caern realizará reparos em barramento no rio Piranhas-Açu

Divulgação/Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) esclarece a população do Seridó que já está tomando todas as medidas necessárias para o reparo no barramento da água no rio Piranhas/Açu, na cidade de Jardim de Piranhas.



O barramento, do tipo sacaria, teve uma pequena parte destruída pela forte correnteza, gerada pelas chuvas dos últimos dias. O objetivo da sacaria (que é feita com sacos de areia) é represar a água que chega em Jardim de Piranhas, mas por ser uma estrutura temporária e projetada para uma quantidade menor de águas, não suporta grande volume como o que chegou nesta terça-feira (31).



"O equipamento tem um papel fundamental nos momentos de estiagem, para direcionar o pouco volume de água para a área de captação da Caern, por isso agilizaremos o seu reparo. Caso as chuvas comecem em grande volume, que de fato é o que mais desejamos, o barramento pode ser novamente atingido", explica Geny Formiga, diretora de empreendimentos da Caern. A água captada em Jardim de Piranhas abastece, além da própria cidade, Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas.