Carnaval 2017: Cosern orienta como solicitar ligação provisória para o evento

Fevereiro chegou e em muitas cidades já estão sendo realizados ensaios carnavalescos, prévias de desfiles de blocos, bailes e outras festividades que exigem planejamento por parte dos organizadores, principalmente no que diz respeito à segurança dos foliões e à infraestrutura para realização da festa.

Em janeiro, a Cosern enviou um comunicado a todas as prefeituras do Rio Grande do Norte e a órgãos de controle como CREA, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Polícia Militar lembrando que aquelas que planejam realizar carnaval deveriam solicitar, com 45 dias de antecedência, um laudo de vistoria para o caso de alteração na rede elétrica em função do desfile de trios elétricos ou montagem de palcos.

Agora, a Distribuidora lembra às pessoas físicas ou jurídicas que desejam realizar eventos carnavalescos de menor proporção ou colocar em funcionamento carrinhos de venda de alimentos nas ruas, próximo aos polos das festas, que é necessário fazer um pedido de ligação provisória de fornecimento de energia elétrica.

O prazo mínimo para fazer a solicitação da ligação provisória deve ser protocolado numa das agências de atendimento presencial da Cosern ou na rede credenciada com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência da data desejada (o carnaval 2017 começa no dia 24 de fevereiro) e são exigidos os seguintes documentos:

· RG e CPF, se pessoa física;

· Cópia do contrato social ou requerimento de empresário (conforme o caso);

· RG e CPF do representante legal, se pessoa jurídica;

· Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura ou órgão responsável, em locais públicos;

· Escritura pública ou particular, para os casos de solicitação em local particular.

A ligação provisória pode ter uma duração de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais dois ciclos de 30 dias cada, totalizando até 90 dias.

A Cosern reforça as orientações de segurança com relação à rede elétrica:

- Em caso de fio caído, mantenha distância, avise a Cosern (116) e oriente as pessoas a ficarem longe até a chegada da viatura da Cosern;

- Nunca aproxime “bastão de selfie” da rede elétrica;

- Não suba em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica;

- Não faça ligação clandestina de energia. Além de colocar a sua vida e a dos outros em risco, é crime.

- Não coloque enfeites, nem jogue serpentina metálica, nem solte fogos ou outros objetos na rede elétrica.

- Evite que balões (blimps) e placas de propaganda toquem a rede elétrica.

- Não direcione jatos d’água à rede elétrica.

-É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões.

- Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avise imediatamente à Cosern: 116