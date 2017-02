Carro derruba poste e causa falta de energia em bairros da zona sul

Uma colisão entre um carro e um poste, nas proximidades do Posto Planalto, provocou a falta de energia em três bairros da zona sul de Natal. A interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu nos bairros de Candelária, Neópolis e Capim Macio.

Acidente ocorreu por volta das 15h30 e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) foi acionada para restabelecer a energia. Pouco tempo depois a Cosern já havia normalizado o fornecimento para 79% dos clientes e está trabalhando para reestabelecer o fornecimento de energia ao restante dos consumidores com a maior brevidade possível.

O trabalho de recomposição do sistema elétrico, incluindo um novo poste, cabo etc., já foi iniciado no local.