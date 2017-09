Central da zona Norte passa a oferecer agendamento eletrônico para emissão de RG

Arquivo

A Central do Cidadão da zona Norte, localizada no Shopping Estação, na Avenida João Medeiros Filho, foi escolhida pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) para ser o primeiro local a regular a emissão de identidades através do sistema de agendamento eletrônico.

A emissão de identidades mediante agendamento eletrônico começa a partir do dia 18 na central da Zona Norte, mas o novo sistema utilizado para dar mais comodidade aos usuários e garantir mais celeridade no atendimento, será expandido para os demais postos de atendimento em breve.

“Esse sistema é necessário, pois ele vai eliminar filas e regular o atendimento, evitando com que o usuário vá até o local e não seja atendido”, destaca Clênio Maciel, coordenador das Centrais do Cidadão.

Segundo Josebias Ferreira, diretor do Instituto de Identificação do ITEP, o novo sistema vai permitir que o usuário possa marcar a data e horário para emissão do documento. “Será um ganho enorme para a população, pois não haverá mais filas e as pessoas irão ser atendidas em datas e horários previamente agendados”, revela.

A partir do dia 18, os usuários que quiserem emitir o documento na Central do Cidadão da Zona Norte, terão que agendar o atendimento através do site do ITEP (http://www.itep.rn.gov.br/), que terá um link na aba “serviços” redirecionando o usuário para a realização do agendamento.

Após o início da operação do sistema na zona Norte, a ideia é que o serviço seja expandido gradativamente para as demais centrais do cidadão. De acordo com Clênio Maciel, a ideia é levar o agendamento eletrônico também para a Central do Cidadão do Via Direta ainda no mês de outubro.

“Após o início da zona Norte, a nossa intenção é expandir pra Zona Sul, cobrir toda a área de atendimento em Natal, e na sequência expandir para Mossoró e Macaíba”, conclui o coordenador.