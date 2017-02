Central do Cidadão de Macaíba será reformada

O prédio da Central do Cidadão de Macaíba passará por reforma para melhoria das instalações. Para isso, as atividades na unidade serão suspensas, a partir do dia 06 de fevereiro.



A previsão para realização da obra é de cerca de 50 dias. O objetivo da reforma é garantir um atendimento de qualidade para os usuários.

A Central do Cidadão de Macaíba funciona com os serviços do Detran, Procon, Ipern, Tribunal Regional Eleitoral e CPF. Até o final da obra, os usuários poderão optar por utilizar a unidade de Parnamirim.