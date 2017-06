Centro Administrativo terá caminhada orientada a partir desta segunda

GAC O ponto de encontro será a praça central do Centro Administrativo, próximo à bandeira do Rio Grande do Norte.

Os servidores públicos que trabalham no Centro Administrativo do Estado terão, a partir de segunda-feira (19), uma opção para prática de exercício físico de forma gratuita e orientada. O Governo do Estado, por meio do Gabinete Civil, passa a ofertar, todas as segundas e quartas-feiras, caminhadas em grupo, sob orientação de um profissional de educação física.

A atividade faz parte do trabalho que vem sendo desenvolvido para abrir o Centro Administrativo a uma nova utilização, que permita prática de esportes e lazer. O objetivo é proporcionar aos servidores um acompanhamento especializado para a atividade, que ajuda a combater o stress e a ansiedade do dia a dia, previne complicações cardiovasculares, e pode ajudar no controle de doenças como diabetes e hipertensão, além de colaborar para a boa qualidade do sono e fortalecimento do corpo.

O ponto de encontro será a praça central do Centro Administrativo, próximo à bandeira do Rio Grande do Norte. “Essa é apenas a primeira de inúmeras atividades que serão ofertadas gratuitamente aos servidores do Estado. O meu acompanhamento servirá como uma espécie de estímulo para que todos alcancem seus objetivos de uma forma segura e prazerosa”, afirma o professor especialista em exercício físico aplicado a grupos especiais, José Bastos, que acompanhará o exercício em grupo.

Ele também reforça a importância da alimentação pré-exercício físico, e orienta para o uso de roupas e calçados adequados durante a atividade, além, claro, de beber muita água.