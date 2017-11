Choro de Henrique sobre conta na Suíça foi destaque no noticiário nacional

Reprodução/Equipe Nominuto.com

segunda-feira

Cinco das 11 investigações que envolvem governadores no âmbito da Operação Lava Jato já foram arquivadas e uma tem pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República. O levantamento, apurado pelo jornal O Estado de S. Paulo, inclui casos mantidos em segredo de Justiça. Os governadores detêm prerrogativa de foro privilegiado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que analisa as acusações.

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (5) um homem acusado de arremessar pedras contra veículos que trafegavam pelo túnel do bairro de Neópolis.

terça-feira

O choro do ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB) sobre conta na Suíça repercutiu na mídia nacional. Assunto rendeu matéria na Rede Globo, GloboNews e Estadão, por exemplo. Henrique, que está preso chorou algumas vezes durante depoimento, prestado ontem (6), à Justiça Federal de Brasília no qual respondeu perguntas sobre a conta no exterior atribuída a ele e admitiu ter recebido doações eleitorais em caixa dois. O peemedebista está preso desde junho.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois adolescentes de 17 anos em uma rua próxima a sede do Núcleo de Operações Especiais. Os dois estavam fumando maconha em uma esquina da avenida Romualdo Galvão com a Bernardo Vieira próximo a um Shopping.

quarta-feira

Um advogado foi assassinado no momento em que saía de casa para trabalhar na manhã desta quarta-feira (8). O crime aconteceu por volta das 9h, na rua Pedro Vilela, no conjunto dos Professores, no bairro de Capim Macio, na zona sul.

A Polícia Federal suspeita que o senador Garibaldi Alves (PMDB) e familiares do ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves buscaram ajuda do ex-presidente José Sarney para tentar uma “soltura antecipada” do ex-presidente da Câmara dos Deputados.

quinta-feira

A Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) deflagrou em Natal, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Janela Fechada 2 que prendeu seis homens que revendiam passagens de ônibus ilegais, nas paradas de ônibus localizada à avenida Bernardo Vieira, no bairro de Tirol, na avenida Salgado Filho, e na avenida Rio Branco, no bairro Cidade Alta.

Mais um passo importante foi dado hoje para a instalação da fábrica chinesa Chint, de painéis fotovoltaicos, no Rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira (09), o governador Robinson Faria participou da apresentação do projeto para a implantação da empresa no município de Extremoz. O planejamento foi mostrado pelo diretor da Chint na América Latina, Jackie Xiang, no auditório da Governadoria, em Natal.

sexta-feira

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo, rejeitou nesta sexta-feira (10) o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para afastar o governador Robinson Faria de suas funções.

Após reunião entre representantes da Polícia Militar, Gabinete Civil, o Governo do Estado anunciou na tarde desta sexta-feira (10) um acordo realizado para evitar a paralisação anunciada pelos policiais militares, que estava prevista para acontecer no próximo dia 13.