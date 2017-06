Com volume monitorado em 74%, tempo de rodízio na zona Norte é reduzido

O volume de chuva que a capital potiguar recebeu nos últimos meses vai permitir que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) melhore o atendimento no abastecimento de água para a população da zona Norte. O monitoramento realizado pelo Instituto de Gestão das Águas (Igarn) indica que a lagoa atingiu 74% do seu volume máximo, permitindo que os dois órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em ação conjunta, reduzam o tempo de rodízio.

Nesta sexta-feira (16), o sistema de rodízio, que é feito em intervalos de 24 por 48 horas, vai passar a ser de 24 por 24 horas. Assim, nenhum bairro vai passar mais de um dia sem o abastecimento. Desde que foi implantado o rodízio, em fevereiro, engenheiros e técnicos da Caern e a equipe de monitoramento de volume dos reservatórios do Igarn, trabalham visando diminuir os transtornos ocasionados pelo baixo nível da Lagoa de Extremoz.

Com a intensidade da chuva maior do que o esperado em maio e junho, os órgãos acordaram, no mês passado, passar a abastecer 100% da Zona Norte nos finais de semana. A medida se mostrou muito positiva, porque o fim de semana é o período em que a demanda aumenta, visto que as pessoas geralmente não trabalham e ficam mais em casa. “Agora, podemos melhorar ainda mais o abastecimento, com o rodízio feito em intervalos de 24 horas para todos os bairros da Zona Norte”, explicou Lamarcos Teixeira, superintendente de Operação e Manutenção da Regional Natal da Caern.

O sistema de rodízio para a zona Norte foi adotado em fevereiro pela Caern, porque a Lagoa de Extremoz, responsável por 70% do abastecimento daquela parte da capital, atingiu o nível crítico de volume, apresentando apenas 40% de sua capacidade. A zona Norte também é abastecida por poços tubulares, em proporção de 30%. A medida era preventiva, visto que não se tinha garantia de bons níveis de chuva nos meses que se seguiam. Durante os meses de rodízio, a Caern contou com a colaboração efetiva de toda a população da Zona Norte, que entendeu a necessidade de usar de forma racional a água distribuída.

Com a conscientização e mudança de hábitos, foi possível passar pelo período de maior escassez minimizando os transtornos e prejuízos que uma situação como essa traz.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO

*Dia 1 – 12h (dias 16, 20, 22, 26,28 e 30 de junho) Alto da Torre, Niterói, Garis, Raio do sol, Jardim das flores, Residencial Redinha, Alvorada I, II, ki-Panoram, Loteamento Santa Cecília e Conjunto dos Correios. Loteamento Village das Dunas, Redinha Nova, Redinha Velha e África.

Dia 1 – 24h (dias 16, 20, 22, 26,28 e 30 de junho) Vale Dourado, Conjunto Icapuí, Conjunto Parque das Mangueiras, Alvorada III e IV, Nova Zelândia, Golandim e Parque dos Coqueiros.

**DIA/NOITE: Jardim Progresso (da Av. Industrial a Av. Três Irmãos).

Dia 2 – 24h (dias 19, 21,23,27,29 de junho) Soledade I e II, Panorama, Potengi, Santarém I e II, Loteamento Mar Del Plata. Amarante, Vila Paraíso, Cidade do Sol, Jardim Lola I e II, Igapó Alto e Baixo, Panatis I, II e III, Salinas e Santa Catarina.

**DIA/NOITE: Jardim Progresso (da Av. Industrial a Couto Magalhães).

*Bairros e loteamentos têm abastecimento por 12 horas, alternado com 12 horas sem abastecimento, mesmo nos dias em que o cronograma prevê distribuição de água.

**Jardim Progresso permanece com fornecimento de água no sistema 12h com água por 24h sem água, e dividido em duas áreas. Área 1 vai da Av. Industrial à Av. Três Irmãos, e Área 2 vai da Av. Industrial à Couto Magalhães.

Aos finais de semana, abastecimento normal para todos os bairros e localidades, ou seja, o rodízio é suspenso.