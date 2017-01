Continuam as buscas por pescador e coronel que desapareceram na costa do RN

Iate Clube do Natal Desde domingo, o navio-patrulha Guaíba e embarcações da Capitania dos Portos do estado percorrem o litoral à procura dos desaparecidos.

Continuam as buscas pelo pescador e coronel da Aeronáutica que desapareceram na costa do Rio Grande do Norte, na última quinta-feira (5). De acordo com a Marinha do Brasil, já foram feitas buscas em mais de 13.500 km² de mar, desde a praia de Baía Formosa, no extremo Litoral Sul potiguar, até a praia de Macau, na região Central do estado.

O pescador, conhecido como Toinho, e o coronel Max de Carvalho Dias saíram para praticar pesca esportiva e deveriam regressar ao Iate Clube de Natal no dia seguinte. Eles estavam a bordo de uma lancha Fishing, do modelo 28WA, de 28 pés (cerca de 8,5 metros).

Desde domingo (8), o navio-patrulha Guaíba e embarcações da Capitania dos Portos do estado percorrem o litoral à procura dos desaparecidos. A Força Aérea Brasileira, o Iate Clube de Natal e a comunidade marítima local também ajudam nas buscas, que continuam nesta terça-feira (10).

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) está emitindo “avisos-rádio náuticos” para informar o ocorrido às embarcações em trânsito na região.