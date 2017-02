Cristiane Dantas solicita perfuração de poços em comunidades de Itaú

Preocupada com a estiagem de seis anos que afeta o Rio Grande do Norte, a deputada Cristiane Dantas (PCdoB) encaminhou requerimento a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (Semarh) solicitando a perfuração e instalação de poços artesianos nas comunidades rurais de Alto Alegre, Caatingueira, Unha de Gato, Jerusalém, Lajes e Santo Antônio, no município de Itaú, Alto Oeste potiguar.



“Com a ausência das chuvas o abastecimento está bastante prejudicado nessas comunidades. A perfuração dos poços é necessária para tentar regularizar o fornecimento de água para os moradores e minimizar os efeitos da seca prolongada”, justifica Cristiane Dantas.



O documento ressalta ainda a dificuldade da população que sofre com a escassez de água. “Com essa ação, muitos problemas serão sanados e a população poderá contar com água potável, proporcionando melhor qualidade de vida para as diversas famílias que ali residem e sobrevivem da agricultura”, ressalta a deputada.